Polizei Köln

POL-K: 220719-2-K/BAB/BN Mehrere Pkw bei Karambolage auf A 565 überschlagen - vier verletzte Insassen

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß dreier Autos auf der A 565 in Höhe Bonn Auerberg hat die Beifahrerin eines Toyota am Dienstag (19. Juli) gegen 12.40 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer und die am Unfall beteiligten Fahrerinnen eines Audi sowie eines Mazda kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Infolge des chaotischen Schadensbilds und widersprüchlicher Angaben der Beteiligten ist der Unfallhergang noch unklar. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz.

Fest steht, dass der Toyota und der Mazda sich nach einer Kollision überschlugen und auf dem Dach liegenblieben, während der Audi auf der mittigen Betonschrammwand zum Stehen kam.

Feuerwehr- und Polizeikräfte sperrten die betroffene Richtungsfahrbahn Altenahr ab Bonn-Beuel-Nord und an der Auffahrt Bonn-Auerberg. Der Stau fließt derzeit über den Überholstreifen ab. (cg/de)

