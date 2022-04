POL-K: 220408-1-BAB/EU Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der A1 tödlich verunglückt

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen (53) hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (6. April) in der Kölner Südstadt einen polizeibekannten Einbrecher (41) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht fünf Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf der Elsaßstraße aufgebrochen, zwei Kartons mit Rauchmeldern gestohlen und zudem seinen Kot in den ...

mehr