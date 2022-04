Polizei Köln

POL-K: 220407-3-K Einbrecher nach mehreren Kelleraufbrüchen festgenommen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (53) hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (6. April) in der Kölner Südstadt einen polizeibekannten Einbrecher (41) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht fünf Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf der Elsaßstraße aufgebrochen, zwei Kartons mit Rauchmeldern gestohlen und zudem seinen Kot in den Verschlägen verteilt zu haben. Der 41 Jahre alte Mann war erst Ende März aus seiner Haft wegen Eigentumsdelikten entlassen worden und wird nun wieder einem Haftrichter vorgeführt. Ein Anwohner der Elsaßstraße hatte gegen 17 Uhr beobachtet, wie der 41-Jährige für einige Minuten in einem Haus verschwand, nachdem er zuvor bereits an sämtlichen Haustüren gerüttelt hatte. Während der Zeuge das weitere Geschehen beobachtete und sah, wie der Verdächtige wenig später mit zwei Kartons in den Händen in Richtung Bonner Straße eilte, rief er die Polizei, die dem mutmaßlichen Einbrecher am nahe gelegenen Clodwigplatz Handschellen anlegte. (es/as)

