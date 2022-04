POL-K: 220406-3-K Alkoholisierter Fußgänger löst Vollbremsung eines Linienbusses aus - Festnahme - Fahrkartenkontrolleur lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) - Polizisten haben am Dienstagnachmittag (5. April) auf der Liller Straße in Köln-Seeberg einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss fahrenden Drogendealer auf einem nicht versicherten, führerscheinpflichtigen E-Scooter gestoppt. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten das Gefährt sowie in der Bauchtasche des Mannes gefundenes Marihuana und ein Einhandmesser sicher. Im Zuge der ...

