Polizei Köln

POL-K: 220403-2-K Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Köln (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Gleueler Bach" in Köln-Lindenthal am Samstagabend (2. April) sucht die Polizei dringend Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kletterten die unbekannten Täter auf einen Balkon, schlugen eine Glastür ein und entwendeten unter anderem mehrere hochwertige Uhren. Um 22.20 Uhr hatte die Alarmanlage des in einer reinen Anliegerstraße gelegenen Gebäudes ausgelöst.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor und nach der akustischen Alarmauslösung im Bereich des Tatorts beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 71 zu melden. (cs/rr)

