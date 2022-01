Polizei Köln

POL-K: 220124-4-K Fußgänger nach Verkehrsfall mit Stadtbahn gestorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. Januar, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5127528)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Der 79 Jahre alte Fußgänger, der am Freitagmorgen (21. Januar) von der Stadtbahn der Linie 12 auf der Neusser Straße in Köln-Weidenpesch erfasst worden war, ist seinen schweren Verletzungen am frühen Samstagmorgen (22. Januar) in einer Klinik erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. (mw/as)

