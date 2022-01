Polizei Köln

POL-K: 220124-2-K Polizistin stellt in ihrer Freizeit mutmaßliche Taschendiebin

Köln (ots)

Eine Polizistin hat in ihrer Freizeit am Samstagnachmittag (22. Januar) eine mutmaßliche Taschendiebin (18) am Chlodwigplatz gestellt. Die Kriminalbeamtin war gegen 15.15 Uhr mit ihrem Kleinkind unterwegs, als sie beobachtete, wie die Tatverdächtige in den Rucksack einer vor ihr gehenden Seniorin (80) griff. Die Kommissarin packte die 18-Jährige am Kapuzenpullover, gab sich als Polizeibeamtin zu erkennen und hielt die junge Frau fest, bis ein hinzugerufenes Streifenteam eintraf.

Da die Polizistin vor ihrer Elternzeit beim Kriminalkommissariat 73 (zuständig für Taschendiebstahlsdelikte) tätig war, hatte sie die bereits hinreichend polizeibekannte Wiederholungstäterin sofort erkannt. Die 18-Jährige wird sich nun erneut wegen versuchten Taschendiebstahls verantworten müssen. (cr/as)

