Polizei Köln

POL-K: 220113-1-K E-Scooter-Fahrerin stürzt in Fußgängerzone - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Mittwochabend (12. Januar) ist gegen 20 Uhr auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem E-Scooter an einer im Boden eingelassenen Entwässerungsrinne hängen geblieben und ins Straucheln geraten. Bei dem nachfolgenden Sturz zog sich die 38-Jährige Troisdorferin schwere Kopf-und Handverletzungen zu. (al/rr)

