Polizei Köln

POL-K: 220112-3-K Lkw-Kran prallt gegen Brücke und Bus

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (12. Januar) ist ein Lkw-Fahrer (Fahrer: 54) auf der Rösrather Straße in Köln-Ostheim mit dem Kran seines Fahrzeugs gegen die Autobahnbrücke der A3 geprallt. Der Lkw touchierte anschließend das Heck eines in Fahrtrichtung Frankfurter Straße an der Haltestelle "Hasencleverstraße" stehenden Linienbusses. Vier Fahrgäste (2x m, 2x w) wurden von herumfliegenden Glassplittern der durch den Aufprall zerstörten Heckscheibe des Busses getroffen und leichtverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Kran bei dem Unfall gegen 8.30 Uhr nicht vollständig eingefahren. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell