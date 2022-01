POL-K: 220111-11-K/BO Vermisstenfahndung mit Bezug nach Köln - wo ist Sevtap Y.?

Polizei Köln

Pressemeldung der Polizei Bochum:

Die Polizei sucht nach der vermissten Sevtap Y. aus Bochum und bittet um Zeugenhinweise. Zuletzt gesehen wurde die 29-Jährige am Montag, 10. Januar, als sie ihre Wohnanschrift in Bochum-Wiemelhausen verlassen hatte. Bisher ist sie nicht zurückgekehrt. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich aktuell in Köln aufhalten könnte. Die Polizei geht von einer Eigengefährdung aus.

Sevtap Y. ist schlank, ca. 158 cm groß und hat lange, schwarze, ungepflegte Haare. Zuletzt trug sie eine braune Jacke, rosafarbene Nike-Schuhe, eine blaue Jeans sowie eine knielange Daunenjacke von Marco Polo.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 - 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise.

