Polizei Köln

POL-K: 211124-1-K Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (23. November) haben Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in Kölner Stadtteil Hahnwald aufgehebelt und Schmuck sowie hochwertige Damenhandtaschen im Wert von über 50.000 Euro erbeutet. Die Polizei Köln sucht Zeugen, denen zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem ruhig gelegen Tatortbereich des Osterriethweg und Im Hasengarten aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mm/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell