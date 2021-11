Polizei Köln

POL-K: 211115-1-K Zeugenaufruf - Räuber locken Männer in Köln in "Sex-Falle"

Köln (ots)

Nach zwei Raubüberfällen am Sonntagnachmittag (7. November) und Freitagabend (12. November) im Stadtteil Holweide sucht die Polizei nach Tatzeugen und weiteren Geschädigten. Die Täter lockten in beiden Fällen Männer (66, 58) über das Internet-Datingportal "Lovoo" in eine Sex-Falle. Während die späteren Geschädigten annahmen, sich in der Burgwiesenstraße mit einer jungen Frau namens Leyla bzw. Michelle zum Geschlechtsverkehr zu treffen, warteten drei bis vier dunkel gekleidete Räuber auf sie. Sowohl der 66- als auch der 58-Jährige sollen von den Tätern körperlich angegriffen und beraubt worden sein. Neben den Ausweisen erbeuteten die etwa 20 Jahre alten und circa 1,70 Meter großen Männer insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld, ein Handy und einen Autoschlüssel der Geschädigten und flüchteten zu Fuß in Richtung Wichheimer Straße.

Während des Überfalls am 12. November ist laut des Geschädigten ein Jogger am Tatort vorbeigelaufen. Dieser könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Der Jogger, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden.

Die Polizei warnt zudem ausdrücklich davor, sich mit Bekanntschaften an der Burgwiesenstraße 125 zu treffen, die man auf der Datingplattform "Lovoo" kennengelernt hat. Sollte Ihnen dieser Treffpunkt vorgeschlagen werden, wenden Sie sich bitte ebenfalls umgehend an die zuständigen Ermittler. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell