Polizei Köln

POL-K: 211114-3-K/Lev Fußgängerinnen in Köln und Leverkusen angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

Zwei bei grün über die Straße gehende Frauen (25, 43) sind am Samstag (13. November) an den Kreuzungen Lützenkirchener Straße/Feldstraße in Leverkusen (10.45 Uhr) und an der Kreuzung Frankfurter Straße/Buchheimer Weg in Köln (21.15 Uhr) von abbiegenden Autos angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Autofahrer (57, 80) ebenfalls grünes Licht. Das Verkehrskommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (ph/rr)

