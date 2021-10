Polizei Köln

POL-K: 211011-4-K Auf Rollator angewiesene Frau angefahren - Fahrer des E-Scooters flüchtet

Köln (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat mit einem E-Scooter am Freitagnachmittag (8. Oktober) gegen 12.30 Uhr eine 59 Jahre alte und auf den Rollator angewiesene Frau auf dem Gehweg der Berliner Straße in Porz angefahren. Er soll der 59-Jährigen vor der Kollision "Mach Platz Alte" zugerufen haben, in Richtung Gartenstraße davongefahren sein und die leichtverletzte Frau auf dem Gehweg liegend zurückgelassen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

