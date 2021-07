Polizei Köln

POL-K: 210728-9-K Zwei Porsche aus Tiefgarage gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (27. Juli) haben Unbekannte zwei Porsche 911 Targa aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Köln-Braunsfeld gestohlen. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten die Diebe gegen 1.50 Uhr das Garagentor an der Meister-Johann-Straße und fuhren mit den grauen Sportwagen hinaus. Das Kriminalkommissariat 74 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

