POL-K: 210721-5-K Ermittlungen nach Erpressung: Zwei Tatverdächtige nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Nachtrag zur Pressemeldung vom 19. Juli - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4971738 Auf Grund von Zeugenhinweisen hat die Polizei zwei mit Fotos gesuchte Tatverdächtige identifiziert. Den in Köln lebenden Männern (26, 40) wird vorgeworfen, Ende Juni vom einem 57-Jährigen in einer Gaststätte im Stadtteil Mülheim Bargeld erpresst zu haben. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an. (cs/al)

