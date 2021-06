Polizei Köln

POL-K: 210608-2-K Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf Militärringstraße

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Militärringstraße/Lindweilerweg in Köln-Longerich sind am frühen Dienstagmorgen (8. Juni) zwei Menschen (m37, w49) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen wartete die 49-Jährige gegen 4.30 Uhr in ihrem Mercedes an der "roten Ampel" auf der Linksabbiegerspur zum Lindweilerweg, als der 37-jährige Opel-Fahrer auf das Heck der A-Klasse auffuhr. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Polizisten ließen die stark beschädigten Autos abschleppen. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell