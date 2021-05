Polizei Köln

POL-K: 210528-1-K Fußgängerin bei Zusammenstoß mit einer Radfahrenden schwerverletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Eine Fußgängerin (51) ist nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrenden (17) am Donnerstagvormittag (27. Mai) im Kölner Stadtteil Finkenberg gestürzt und auf den Hinterkopf gefallen. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen soll die 51-Jährige gegen 11 Uhr die Humboldtstraße überquert haben und unvermittelt von einem Grünstreifen auf den Radweg getreten sein. Die 17-Jährige, die in Richtung Urbach unterwegs war, prallte frontal gegen die Frau. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell