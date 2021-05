Polizei Köln

POL-K: 210527-2-K Jugendliche werfen mit Eiern und verursachen Auffahrunfall mit über 20.000 Euro Schaden

Köln (ots)

Mitte März haben fünf Jugendliche in Köln-Porz von einer Brücke Eier auf die Friedrichstraße geworfen und dadurch einen Auffahrunfall zwischen einem VW Passat und einem BMW X3 verursacht. Die Eier waren unter anderem auf der Windschutzscheibe des VW gelandet und hatten dem 42-jährigen Fahrer die Sicht genommen, woraufhin dieser auf den BMW aufgefahren war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Videoaufnahmen aus einem Supermarkt in der Nähe des Unfallorts haben eine Ermittlerin des Verkehrskommissariats 4 auf die Spur eines 16-jährigen Kölners geführt. Eine Kamera hatte ihn gefilmt, als er wenige Minuten vor der Tat fünf Packungen Eier aus einem Regal genommen hatte. Der Jugendliche war für die Polizistin kein Unbekannter, da sie in den vergangenen Monaten mehrfach gegen ihn ermittelt hatte - unter anderem wegen Notrufmissbrauchs. In seiner Vernehmung zeigte er sich geständig und machte Angaben zu den anderen vier Tatverdächtigen (16 bis 19). Gegen alle fünf wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zudem müssen die jungen Männer damit rechnen, dass sie für den Schaden haftbar gemacht werden. (cs/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell