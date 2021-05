Polizei Köln

POL-K: 210512-3-K Zwei Führerscheine nach mutmaßlichem Kfz-Rennen beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Dienstagabend (11. Mai) hat die Polizei Köln auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Führerscheine nach einem Verkehrsunfall in Köln-Buchforst beschlagnahmt. Vorausgegangen war nach ersten Ermittlungen ein Rennen der 33 und 20 Jahre alten Führerscheininhaber. Der Fahrer des VW Tiguan (33) soll gegen 21.20 Uhr an der Abfahrt Buchforst von der Stadtautobahn abgefahren sein und versucht haben, den 20-jährigen Fahrer des BMW X3 abzuhängen. Nach Zeugenangaben seien die Kontrahenten mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr Waldecker Straße zugefahren. In der langgezogenen Linkskurve war der SUV nach rechts von der Straße abgekommen, hatte mehrere Schilder umgefahren und war schwer beschädigt im Kreisverkehr liegengeblieben. Der BMW war hinter dem Unfallwagen zum Stehen gekommen. Der 33-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. (cg/de)

