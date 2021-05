Polizei Köln

POL-K: 210512-2-K Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag (10. Mai) in der Altstadt-Süd sucht die Polizei Köln den Fahrer eines grauen VW Golf älteren Baujahrs. Der Mann soll etwa 50 bis 65 Jahre alt sein und kurze graue Haare haben. Nach ersten Ermittlungen soll der Golf-Fahrer gegen 17 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Straße "Holzmarkt" in die Mechtildisstraße den Hinterreifen der querenden Radfahrerin (21) erfasst haben. Die 21-Jährige war auf dem Radweg der Mechtildisstraße in Richtung Rheinufer unterwegs. Sie stürzte und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der Gesuchte soll kurz angehalten haben, dann aber weitergefahren sein.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und/oder zur Identität des Autofahrers machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell