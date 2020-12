Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollkontrollen: Uhr aus der Schweiz geschmuggelt

LindauLindau (ots)

Bei der Überprüfung eines deutschen Ehepaares in Lindau-Ziegelhaus am 2. Dezember 2020 haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen die 53-jährige Beifahrerin eingeleitet.

Zwar gaben beide auf Befragen zunächst an, sie hätten keine Waren aus der Schweiz dabei, kurz vor der Sichtung des Gepäcks räumte die Dame dann aber ein, eine Uhr für 9000 Franken in der Schweiz gekauft, nicht aber bei der Einreise in die EU angemeldet zu haben.

Die Zöllner erhoben die hinterzogenen Einfuhrabgaben in Höhe von 1333 Euro und gaben den Fall an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm ab.

