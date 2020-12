Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner finden Marihuana bei 17-Jährigem

FriedrichshafenFriedrichshafen (ots)

Einen 17-jährigen Deutschen erwischten Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit am vergangenen Mittwoch mit 25 Gramm Marihuana am Bahnhof in Friedrichshafen.

Einem der Zöllner fiel bei der Kontrolle des jungen Mannes ein starker Marihuanageruch auf. Der räumte zwar ein, "mal was geraucht" zu haben, Drogen hätte er aber nicht dabei. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung fanden die Zollbeamten dann das Rauschgift in seiner Unterhose.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben den Fall zur weiteren Bearbeitung der Landespolizei.

