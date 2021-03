Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zollhund im Einsatz - Marihuana von den Balearen geschmuggelt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag haben Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen einen Reisenden mit fünf Kilogramm Marihuana im Gepäck gestoppt. Der Mann war nachmittags mit einer Maschine von den Balearen nach Stuttgart gereist. Bei der Absuche der aufgegebenen Gepäckstücke zeigt der eingesetzte Betäubungsmittelspürhund Bella am Koffer des 63-jährigen Deutschen reges Interesse. Nachdem der Reisende den Koffer vom Gepäckband genommen hatte und das Terminal durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte, stoppten die Zöllner den Mann. Bei der Kontrolle des Gepäckstücks entdeckten die Beamten fünf Kilogramm Marihuana, welches in Folie eingeschweißt war. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann wurde vorläufig festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Zusatzinformationen:

Für die zweijährige Schäferhund-Mix Hündin Bella, die vor etwas mehr als einem Jahr ihre Ausbildung zum Betäubungsmittelspürhund abgeschlossen hat, war das der erste große Fund am Flughafen. Bella kann mehr als ein Dutzend verschiedene Drogen am Geruch erkennen. Außer bei Gepäckkontrollen am Flughafen ist die Hündin auch bei mobilen Zollkontrollen an Fahrzeugen und bei Wohnungsdurchsuchungen im Einsatz. Bella, die nicht als Schutzhund ausgebildet wurde, soll jetzt im Sommer noch das Absuchen von Personen lernen.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell