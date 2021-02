HZA-S: Schnaps und Fleisch an Bord

Hauptzollamt Stuttgart

Schnaps und Fleisch an Bord

Stuttgarter Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege haben am späten Samstag Abend 142,6 Liter geschmuggelte Spirituosen und etwa 350 Kilogramm nicht einführfähige Fleischwaren in einem Reisebus entdeckt. Die Beamten stoppten den Kleinbus aus Albanien am Busterminal des Stuttgarter Flughafens und fanden unter den Gepäckstücken zwei große Kanister sowie mehrere Flaschen mit dem geschmuggelten Trinkalkohol. Der Einführer der Waren musste vor Ort die Alkoholsteuer für die Destillate in Höhe von mehr als 750 Euro bezahlen, weiterhin leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. An Bord des Busses entdeckten die Zöllner zudem erneut eine größere Menge nichteinfuhrfähiger Fleischwaren. Bereits vor zehn Tagen hatte der Zoll an gleicher Stelle 600 Kilogramm nichteinfuhrfähige Fleisch- und Wurstwaren aus dem Verkehr ziehen können. Auch die gestern aufgefundenen 400 Kilogramm Fleisch wurden aufgrund der Gefahr der Einschleppung von Tierseuchen sichergestellt und werden jetzt durch das Veterinäramt Esslingen vernichtet. Die Kontrollmaßnahmen wurden durch Beschäftigte des Hauptzollamts Ulm unterstützt.

