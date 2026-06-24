Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Startschuss für mehr Inklusion - Hauptzollamt Schweinfurt startet das Projekt "Buddy-Sportabzeichen"

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Aschaffenburg / Bamberg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Gemeinsam trainieren, Barrieren abbauen und den Zusammenhalt stärken: Das Hauptzollamt Schweinfurt geht ab sofort neue Wege bei der Inklusion. In Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) können Beschäftigte nun im Team das "Buddy-Sportabzeichen" absolvieren.

Ein "Buddy-Team" besteht jeweils aus einem Sportler mit Behinderung und einem Partner ohne Behinderung. Gemeinsam trainieren sie für das Deutsche Sportabzeichen in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Das Projekt soll Berührungsängste abbauen und das gegenseitige Vertrauen festigen. Dabei bietet das Buddy-Sportabzeichen einen motivierenden Rahmen: Die Leistungsanforderungen sind individuell auf die körperlichen Voraussetzungen des Buddy-Teams zugeschnitten, sodass der gemeinsame Erfolg im Mittelpunkt steht.

Regierungsdirektorin Franziska Schubert, Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, betont: "Inklusion wird bei uns großgeschrieben. Wenn wir gemeinsam an den Start gehen, spielen Barrieren keine Rolle mehr. Das stärkt neben unserer Fitness vor allem unseren Zusammenhalt."

Für Zolloberamtsrat Harald Schmolke von der örtlichen Schwerbehindertenvertretung und Zollamtsrat Volker Wegner, den Inklusionsbeauftragten beim Hauptzollamt Schweinfurt, ist die Aktion ein wichtiger Meilenstein. Beide sind sich einig: "Sport verbindet am schnellsten. Wir wollen beim Thema Inklusion aktiv vorangehen und zeigen, dass ein barrierefreies Miteinander beim Zoll nicht am Schreibtisch aufhört."

Mit dem Startschuss für das Projekt möchte das Hauptzollamt Schweinfurt auch ein Signal an andere Behörden und Arbeitgeber in der Region senden, um Inklusion im Berufsleben aktiv und kreativ zu gestalten.

Zusatzinformationen:

Mit seinen mehr als 700 Beschäftigten ist das Hauptzollamt Schweinfurt ein bedeutender Arbeitgeber in der Region Unterfranken und großen Teilen Oberfrankens. Neben der Erhebung von Steuern und der Kontrolle des grenzüberschreitenden Warenverkehrs gehört die Bekämpfung von Schmuggel und Schwarzarbeit zu seinen Kernaufgaben.

Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen beim Hauptzollamt Schweinfurt liegt bei über 9 Prozent.

An seinem Tag der offenen Tür am 25. Juli 2026 am Zollamt Schweinfurt (Londonstraße) informiert der Schweinfurter Zoll auch gezielt schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Zollverwaltung.

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