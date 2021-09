Hauptzollamt München

HZA-M: Hauptzollamt München - erfolgreicher Messeauftritt auf der IAA Mobility 2021

München (ots)

Anlässlich der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung "IAA Mobility 2021" in München, informierte das Hauptzollamt München über die Thematik des gewerblichen Rechtsschutzes und klärte über die Gefahren von Produktfälschungen im Automobilbereich auf.

An allen sieben Veranstaltungstagen der "IAA Mobility 2021" standen Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts für die Fragen der Messebesucher und anderer Aussteller am zolleigenen Messestand zur Verfügung. Im Fokus stand das Thema "gewerblicher Rechtsschutz". Hierbei handelt es sich um die gewerblichen Schutzrechte von Firmen an beispielsweise einer Marke oder einer technischen Erfindung. Mit freundlicher Unterstützung und Zustimmung der Rechteinhaber wurde eine Vielzahl unterschiedlichster Exponate von gefälschten Markenprodukten namhafter Hersteller aus dem Automobilbereich auf dem Messestand ausgestellt. Das Interesse der vorbeikommenden Besucher war groß. So gab es reichlich Diskussionen über die ausgestellten Fälschungen und welche Gefahren diese in sich bergen können. Auch viele Aussteller ließen es sich nicht nehmen und betrachteten interessiert die Fälschungen der teils eigenen Produkte aus der Nähe. "Gerade die Automobilindustrie hat schwer mit Produktfälschungen zu kämpfen. So war die IAA Mobility 2021 für uns eine gute Gelegenheit, über den gewerblichen Rechtsschutz und die Gefahren von gefälschten Produkten zu informieren", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

