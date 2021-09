Hauptzollamt München

HZA-M: Auszeichnung für Münchner Zollhundeteam

München (ots)

Der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. verleiht der Zollobersekretärin Jessica P. und ihrer Zollhündin Ginny Bohemia Ander eine Urkunde und Plakette für den erfolgreichen Einsatz. Die Zöllnerin hat zusammen mit ihrer Deutschen Schäferhündin in mehreren Fällen Rauschgift am Münchner Flughafen aufgespürt.

Die Leiterin des Hauptzollamts Münchens, Regierungsdirektorin Dr. Stephanie Nusser, die Zollhundetrainerin Zollamtsinspektorin Claudia Bruckner und der Vertreter der Sachgebietsleitung Zolloberamtsrat Werner Luft gratulierten der Hundeführerin.

"Zu solch effektiven Ergebnissen führt nur die enge Zusammenarbeit von Mensch und Tier", so Frau Dr. Stephanie Nusser, Leiterin des Hauptzollamts München.

Zusatzinformation:

Mit knapp einem Jahr wurde Ginny im Jahr 2018 angekauft und in die Hände der Hundeführerin übergeben. Nach zwei Jahren Ausbildung, die Hund und Frauchen zusammen absolvieren mussten, begann ihr Einsatz am Münchner Flughafen. Auch in der bislang kurzen Zeit im aktiven Dienst bewies Ginny, dass sie eine gute Nase hat. Dadurch konnte der Zoll schon viele Aufgriffe verzeichnen.

