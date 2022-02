Hauptzollamt Köln

HZA-K: Jahresergebnis 2021 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Köln - Ermittelte Schadenssumme mit über 35 Millionen Euro mehr als verdoppelt

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie, zieht die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Köln für das vergangene Jahr eine positive Bilanz.

Die durch die Zöllnerinnen und Zöllner ermittelte Schadenssumme hat sich mit 35,19 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2020: 17,57 Millionen Euro). Die knapp 250 Beschäftigten der FKS an den Standorten Köln, Bonn und Bergisch Gladbach prüften im vergangenen Jahr 1.269 Arbeitgeber (2020: 1.536) und leiteten 5.298 Ermittlungsverfahren ein (2020: 6.756). Zudem konnten 5.317 Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden (2020: 6.590).

"Ein besonderer Schwerpunkt lag im vergangen Jahr bei der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung in Nagelstudios, im Baugewerbe und bei Paket- und Kurierdienstleistern. Bei einer Schwerpunktprüfung im April wurden bei Baustellenkontrollen allein an einem Tag 27 Ermittlungsverfahren wegen illegaler Beschäftigung vor Ort eingeleitet und bei Kontrollen in vietnamesischen Nagelstudios im September trafen wir an einem Tag 14, zum Teil noch minderjährige, illegal Beschäftigte an", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. "Hinter dem Begriff `illegale Beschäftigung´ steckt die knallharte Ausbeutung von Menschen zu Hungerlöhnen ohne jegliche Absicherung. Wir wollen in erster Linie die Profiteure solcher Machenschaften zur Rechenschaft ziehen."

Die Prüfungen der FKS werden sowohl als verdachtsunabhängige Spontanprüfungen, als Initiativprüfung aus Anlass eigener Risikoeinschätzungen, insbesondere in von Schwarzarbeit besonders betroffenen Branchen, wie auch als hinweisbezogene Prüfmaßnahmen oder als Schwerpunktprüfungen bestimmter Branchen und Gewerbezweige durchgeführt.

