HZA-HN: Call your future/ Corona-konforme Informationsmöglichkeit zum Dualen Studium oder einer Ausbildung beim Zoll

Zeitgleich mit den Einstellungsberatern der Hauptzollämter Stuttgart und Ulm veranstaltet das Hauptzollamt Heilbronn am 9. Februar 2021 von 12:00 bis 18:00 Uhr einen weiteren Infotag.

Anrufen dürfen alle Jugendlichen, die sich über die Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten bei der Bundeszollverwaltung informieren wollen. Aus erster Hand werden mögliche Fragen beantwortet, Hintergrundinformationen rund um Karrieremöglichkeiten beim Zoll gegeben und bei Bedarf umfangreiches Informationsmaterial per Post zugesendet.

Kontaktmöglichkeiten bestehen im persönlichen Gespräch entweder per Telefonnummer 07131 / 8970 - 1051 oder auch individuell per E-Mail an presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de.

"Der Zoll mit seinen zahlreichen unterschiedlichen Einsatzgebieten ist ein sehr vielseitiger Arbeitgeber, den manche vielleicht gar nicht so recht auf der Rechnung haben", hofft Marcel Schröder, Pressesprecher des Hauptzollamts auf viele interessante Gespräche.

"Die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind grundsätzlich für alle schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen geeignet. Scheidet aus behinderungsbedingten Gründen eine Tätigkeit im Vollzugsdienst aus, besteht auch eine Verwendungsmöglichkeit in der allgemeinen Verwaltung", ergänzt Stephan Löffler, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen beim Hauptzollamt Heilbronn.

Ob ein duales Studium in der Verwaltungsinformatik bzw. im gehobenen Dienst oder eine Ausbildung im mittleren Dienst: Eine Karriere beim Zoll ist abwechslungsreich - alles Wissenswerte erfahren Interessierte auch auf der Karrierehomepage www.zoll-karriere.de.

