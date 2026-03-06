Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zollamt Oberursel ist am 12. März geschlossen

Gießen/Oberursel (ots)

Das Zollamt Oberursel ist am Donnerstag den 12. März 2026 ab 08:30 Uhr aufgrund einer Personalversammlung geschlossen.

Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung beim Zollamt Höchst möglich.(Gilt nicht für Postpakete!).

