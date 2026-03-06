PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zollamt Oberursel ist am 12. März geschlossen

Gießen/Oberursel (ots)

Das Zollamt Oberursel ist am Donnerstag den 12. März 2026 ab 08:30 Uhr aufgrund einer Personalversammlung geschlossen.

Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung beim Zollamt Höchst möglich.(Gilt nicht für Postpakete!).

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Gießen
Pressesprecher
Michael Bender
Telefon: 0641-4959-9020
E-Mail: presse.hza-giessen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell

