HZA-GI: Zollamt Oberursel ist am 12. März geschlossen
Gießen/Oberursel (ots)
Das Zollamt Oberursel ist am Donnerstag den 12. März 2026 ab 08:30 Uhr aufgrund einer Personalversammlung geschlossen.
Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung beim Zollamt Höchst möglich.(Gilt nicht für Postpakete!).
