Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 3. März 2021: Tag des Artenschutzes Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Frankfurt am Main (ots)

Weltweit sind heute rund 5.800 wild lebende Tierarten und 30.000 Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Der deutsche Zoll überwacht zum Schutz von Fauna und Flora die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig beziehungsweise ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Hierbei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich, im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Transportwegen verbracht werden.

Über 1.400 Mal wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit im Jahr 2019 fündig und beschlagnahmten knapp 38 Tonnen sowie fast 470.000 Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Erzeugnisse.

Beim Hauptzollamt Frankfurt am Main kam es im Jahr 2019 zu 824 Sicherstellungen mit 51.643 artengeschützten Einzelexemplaren zur Prüfung der jeweiligen Einzelfälle. Darunter waren auch 7.702 lebende Tiere sowie 152 lebende Pflanzen. Dabei handelte es sich häufig um artengeschützte Korallen, Zierfische, Schlangen und Schildkröten. Darüber hinaus wurden 43.789 Erzeugnisse aus artengeschützten Tieren und Pflanzen beschlagnahmt, meistens als Urlaubssouvenir im Reiseverkehr.

"Der Zoll leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Artenvielfalt. Leider stellen wir aber immer noch zu viele Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen fest. Beispielsweise finden wir fast täglich Nahrungsergänzungsmittel mit Bestandteilen vorn artgeschützten Pflanzen und Tieren vor allem im Post- und Frachtverkehr. Aber auch Reisende bringen immer wieder artengeschützte Souvenirs mit", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Am 10. Februar kontrollierte eine Beamtin des Hauptzollamtes Frankfurt am Main das Gepäck eines Fluges aus Malé/ Malediven mit ihrem Artenschutzspürhund "Greta". Diese zeigte an vier Hartschalenkoffern an, dass sich darin eventuell tierische Produkte befinden könnten. Die beiden Gepäckstücke wurden geöffnet und der gute Geruchssinn der Hündin bestätigte sich. Insgesamt kamen ca. 13 Kilogramm zum Teil artengeschützte Muscheln, Schnecken und Korallenbruchstücke zum Vorschein.

Ein weiterer erfolgreicher Fund erfolgte bereits Ende Januar durch ein anderes Artenschutzspürhundeteam am Frankfurter Flughafen. Artenschutzspürhund "Nela" erschnüffelte eine Vielzahl von Steinkorallen mit einem Gesamtgewicht von ebenfalls 13 Kilogramm in drei Reisekoffern aus Barbados.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell