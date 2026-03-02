Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Die nächste Generation Zoll startet durch

Acht neue Nachwuchskräfte beim Hauptzollamt Erfurt

Erfurt (ots)

Für acht Zollanwärterinnen und Zollanwärter war es heute soweit: Sie haben ihre Ernennungsurkunden für ihr duales Bachelor-Studium beim Hauptzollamt Erfurt entgegengenommen und ihren Diensteid abgelegt.

In einer Feierstunde begrüßte die Leiterin des Hauptzollamtes Erfurt, Dana Schleußinger, sieben Männer und eine Frau in Erfurt. Für die angehenden Zollinspektoren sowie die angehende Zollinspektorin beginnt heute das dreijährige duale Bachelor-Studium in der Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Die theoretische Ausbildung findet in der neuen Hochschule des Bundes in Rostock statt. In den Praxisphasen durchlaufen die Anwärter die verschiedenen Bereiche des Hauptzollamtes Erfurt und werden auch bei den Zollämtern eingesetzt.

Bundesweit hat heute für mehr als 400 junge Menschen das duale Bachelor-Studium beim Zoll begonnen.

Zusatzinformation:

Das duale Bachelor-Studium beginnt an zwei Einstellungsterminen pro Jahr - jeweils am 1. März und am 1. September.

Interessierte an einem dualen Bachelor-Studium oder dualen Studium der Verwaltungsinformatik können sich noch bis zum 15. April 2026 beim Zoll bewerben. Der nächste Studienbeginn ist am 1. März 2027.

Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Weitere Informationen unter www.zoll-karriere.de.

