HZA-EF: Telefontag beim Hauptzollamt Erfurt -Alles zu Jobangebote, Studium und Ausbildung-

Am Freitag, den 14. Mai, geben Bedienstete des Hauptzollamts Erfurt zwischen 10 und 15 Uhr Auskunft zu den aktuellen Jobangeboten und zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll. Interessierte, die sich kurzfristig beruflich verändern möchten oder für 2022 einen Studien- oder Ausbildungsplatz suchen, erhalten über die Rufnummern 0361/60176 - 109 und 0361/60176 -296 Antworten auf ihre Fragen. "Neben der Möglichkeit, sich über die Internetseiten (www.zoll.de und www.zoll-karriere.de) und die Social-Media-Kanäle des Zolls zu informieren, soll auf diesem Weg der persönliche Kontakt, zumindest telefonisch, hergestellt werden", so Giersberg, Pressesprecher des Hauptzollamts Erfurt. Ob im Kampf gegen Produktpiraterie, Zigaretten- und Drogenschmuggel, im Einsatz für den Artenschutz, für Steuergerechtigkeit oder zur Bekämpfung der Schwarzarbeit - der Zoll bietet mit all seinen Aufgaben viel Abwechslung und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

