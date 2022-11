Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollamt Ruhrort am 04.11.2022 geschlossen

Duisburg (ots)

Auf Grund einer Gemeinschaftsveranstaltung bleibt das Zollamt Ruhrort, 47119 Duisburg, Ruhrorter Str. 158, am Freitag, den 04.11.2022, geschlossen. Abholungen von Postsendungen sind an diesem Tag nicht möglich. In dringenden Angelegenheiten können Abfertigungen durch die Zollämter in 45326 Essen, Laubenhof 8 (Tel.: 0201/ 83634-0) oder 47638 Straelen, Niederdorfer Str. 86 (Tel.: 02839/ 391 bis 393) vorgenommen werden.

Am Montag, 07.11.2022, ist das Zollamt Ruhrort wieder geöffnet.

