HZA-DA: 11.500 Gäste zu Besuch beim Zoll in Darmstadt - Der Tag des Zolls gewährte Einblick in die Arbeitsvielfalt des Zolls

"Eine wirklich gelungene Veranstaltung, der Tag des Zolls!" Mit diesen und ähnlichen Worten verabschiedeten sich viele der rund 11.500 Gäste letzten Sonntag auf der bundesweiten Familienveranstaltung des Zolls. Der Zoll hatte die Öffentlichkeit eingeladen, Einblick hinter die Kulissen und in die Aufgabenvielfalt des Zolls zu nehmen. Ein buntes Bühnenprogramm rund um Zollhunde, Auktionen, Musik der Zollkapelle und verschiedene Talks gewährte neben zahlreichen Themenzelten und Mitmachprogrammen Einblicke in die Welt des Zolls. Mit vor Ort waren auch die Zoll-Skispringer Karl Geiger und Andreas Wellinger. An die Organisation "DU MUSST KÄMPFEN", die sich für krebskranke Kinder einsetzt, wurde ein Spendenscheck in Höhe von 3.341,34 Euro übergeben.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher den Tag des Zolls. Bereits zum fünften Mal öffnete dabei der Zoll seine Tore, diese Mal von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Darmstädter Innenstadt auf dem Karolinen- und Friedensplatz. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung der Generalzolldirektion wurde dabei gut besucht, etwa 11.500 Gäste verfolgten das Bühnenprogramm und informierten sich vor Ort über den Zoll.

"Auffällig war trotz der warmen Temperaturen die gute Stimmung und das große Interesse des Publikums an unserer Veranstaltung" freut sich Michael Blumenstock, Leiter des Hauptzollamts Darmstadt im Nachhinein. "Die Beschäftigten des Hauptzollamtes Darmstadt haben mit viel Engagement und persönlichem Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen. Wir haben uns daher sehr über die zahlreichen Besucher und deren durchweg positive Resonanz gefreut."

Einblick in die Welt des Zolls gewährte dabei ein buntes Bühnenprogramm rund um Zollhundevorführungen, Talks, Zollauktionen und die Zollkapelle "Combo Zolla". Daneben wurde ein Mitmachprogramm für Jung und Alt angeboten, das von kleinen Sporteinheiten über einen Schmugglerkrimi bis hin zur Laserschießanlage des Zoll-Ski-Teams reichte. Letzteres war sogar persönlich durch die beiden Zoll-Skispringer Andreas Wellinger und Karl Geiger vertreten. Für die Kinder wurden neben Basteln, Schminken und einer großen Hüpfburg noch verschiedene Mitmachprogramme angeboten.

Zusätzlich wurden weitere Informationen rund um die Welt des Zolls in über 20 gut besuchten Themenzelten bereitgestellt. Dort konnten sich die interessierten Besucher beispielsweise über Artenschutz, Schwarzarbeit, illegale Drogen, gefälschte Markenprodukte, Geldwäsche oder die beiden Spezialeinheiten des Zolls (die Observationseinheit Zoll - OEZ sowie die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll - ZUZ) informieren. Aber auch das Themenzelt rund um die Ausbildung und das duale Studium beim Zoll war gefragt.

Neben den zahlreichen Informationsangeboten nutzte das Publikum aber auch die Teilnahmemöglichkeit an den beiden Auktionen, die durch das Team von zoll-auktion.de durchgeführt wurden. So wurden bei der öffentlichen Versteigerung fast 1.700 Euro für die Staatskasse eingenommen. Die höchsten Gebote erzielten dabei das Goldgranulat mit 230 Euro und ein Goldring mit 410 Euro.

Bei der Benefiz-Versteigerung wurde es dann leidenschaftlich. Versteigert wurden hier verschiedene Spenden aus Sport und Kultur, aber auch Spenden von Seiten des Zolls. Insgesamt 2.425 Euro wurden dadurch für den guten Zweck eingenommen. Begehrt war dabei unter anderem eine Zollführung für fünf Personen am Frankfurter Flughafen. Diese wurde mit 170 Euro weit über dem Mindestgebot von 30 Euro ersteigert und ermöglicht nun exklusive Einblicke hinter die Zollkulissen sowie in das Schmuggelgut vergangener Jahre. Als absoluter Auktionsliebling stellte sich ein von Sebastian Rode signiertes Trikot der Eintracht Frankfurt heraus. Nach einem spannenden Bieterduell wurde es letztendlich für 300 Euro versteigert und erhöhte damit das Gesamtergebnis der Benefiz-Auktion auf 2.425 Euro.

Bei der Spendenscheckübergabe an die Organisation "DU MUSST KÄMPFEN", die sich für krebskranke Kinder einsetzt, belief sich das Endergebnis sogar auf 3.341,34 Euro, denn neben der Benefizversteigerung flossen auch die auf der Veranstaltung in Spendenkassen gesammelten Gelder in Höhe von rund 260 Euro sowie Spenden der Beschäftigten des Hauptzollamtes Darmstadt in Höhe von etwa 660 Euro mit in die Gesamtspende ein. Der Zoll freut sich, "DU MUSST KÄMPFEN" mit diesem hohen Spendenbetrag unterstützen zu können.

Mit Veranstaltungsende bedankt sich der Zoll bei der Bevölkerung über das intensive Interesse und den wertvollen persönlichen Austausch. Gerne heißt der Zoll die Öffentlichkeit in zwei Jahren wieder herzlich willkommen, wenn erneut die Tore geöffnet und Einblicke gewährt werden. Dann jedoch nicht mehr in Darmstadt: der neue Veranstaltungsort steht noch nicht fest, aber er wird voraussichtlich in den Norden Deutschlands weiterwandern.

