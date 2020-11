Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll beschlagnahmt 80.000 Zigaretten

AachenAachen (ots)

Bei einer verdachtslosen Kontrolle unweit der Grenze zu den Niederlanden entdeckten Beamte des Hautzollamts Aachen in einem Fahrzeug 80.000 Zigaretten. Der Fahrer des PKW war aus Richtung Vaals kommend nach Deutschland eingereist. Auf Befragen der Zöllner gab er an, Bekannte in Belgien besucht zu haben und keine Betäubungsmittel mitzuführen. Bei der anschließenden Überholung des Fahrzeugs fanden die Beamten insgesamt 80.000 Zigaretten, verpackt in acht Kartons. Zwei davon waren hinter den Sitzen im Innenraum des PKW verstaut. Weitere sechs Kartons entdeckten die Beamten im Kofferraum. Jeder Karton enthielt 10.000 Zigaretten. Da die Zigarettenpackungen über keine Steuerbanderole verfügten, leiteten die Zollbeamten vor Ort gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein und beschlagnahmten die Zigaretten. Nach Abschluss der Maßnahmen gestatteten sie ihm die Weiterfahrt.

