Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Mit allerhand Drogen in der Unterhose auf Reisen; Osnabrücker Zoll stoppt Drogenschmuggler

Osnabrück (ots)

94 Gramm Amphetamin, 10 Ecstasy-Tabletten und kleinere Mengen von Marihuana und Haschisch entdeckten Osnabrücker Zöllner am 4. Oktober 2021 bei einer Fahrzeugkontrolle im Gewerbegebiet Bad Bentheim - Gildehaus.

In der Befragung gab der 36-jährige Fahrer an, dass er mit seinem Beifahrer in der Nähe von Amsterdam gearbeitet hat und nun auf dem Heimweg nach Polen sei. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinten die Insassen des Fahrzeugs.

Da der Beifahrer äußerst nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle. Bei der körperlichen Durchsuchung des Beifahrers stellte ein Beamter einen körperfremden Gegenstand im Intimbereich fest. Hierbei handelte es sich um 94 Gramm Amphetamin, 10 Ecstasy-Tabletten und kleinere Mengen von Marihuana und Haschisch.

Der daraufhin hinzugezogene Zollhund Raptor fand in einer Jacke der Reisenden ein weiteres Tütchen mit Haschisch und Marihuana.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln leiteten die Beamten gegen die Reisenden ein Strafverfahren ein.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

Hauptzollamt Osnabrück