Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: 18-Jähriger von unbekanntem Mann überfallen - Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstagabend im Stadtteil Feudenheim von einem Unbekannten überfallen. Der junge Mann befand sich gegen 19.30 Uhr auf dem Spielplatz in der Franz-Gember-Anlage am Carolus-Vocke-Ring. Als er durch die Ernst-Throm-Straße auf den Heimweg machte, folgte ihm ein unbekannter Mann und fragte ihn nach der Uhrzeit. Als der 18-Jährige daraufhin sein Mobiltelefon zur Hand nahm, wandte sich der Unbekannte seinem Opfer zu und sprühte diesem mit Pfefferspray ins Gesicht. Der 18-Jährige schlug daraufhin um sich, wurde aber vom Täter zu Boden gestoßen. In der weiteren Folge entriss der Angreifer, seinem Opfer den Rucksack und sprühte erneut mit Pfefferspray nach diesem. Erst als der 18-Jährige gegen den unbekannten Mann trat, ließ dieser von seinem Opfer ab und flüchtete. Auf der weiteren Flucht in Richtung Feudenheim-Zentrum drohte er zwei Zeugen, die den Flüchtenden verfolgten, ebenfalls den Einsatz von Pfefferspray an, weshalb diese die Verfolgung abbrachen und die Polizei verständigten.

Durch den Angriff des Unbekannten erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 18 bis 22 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schlanke Figur - Rötliche kurze Haare - Helle Hautfarbe - 3-Tage-Bart - Sprach akzentfrei Deutsch - Trug eine schwarze Jacke und einen weißen Kapuzenpulli der Marke "Tommy Hilfiger"

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

