Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Das Zollamt Oldenburg-Kreyenbrück hat einen neuen Leiter

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oldenburg/Kreyenbrück (ots)

Zolloberinspektor Dennis Otte ist seit Anfang des Monats April neuer Leiter des Zollamts Oldenburg-Kreyenbrück. Die Dienststelle ist Knotenpunkt für grenzüberschreitende Warenabfertigungen in der Region, Kontaktstelle in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer und zuständig für Abfertigungen im Postverkehr.

Zolloberinspektor Dennis Otte (35) leitet seit dem 1. April 2022 das Zollamt Oldenburg-Kreyenbrück. Der verheiratete und im Landkreis Oldenburg wohnhafte Zöllner ist kein Neuzugang beim Zollamt. Er war bereits seit 2019 als Abfertigungsleiter und ständiger Vertreter der Zollamtsleitung eingesetzt und konnte somit wichtige Erfahrungswerte für seine neue Aufgabe sammeln.

"Ich bin in Ostwestfalen aufgewachsen und habe vor meiner Zeit beim Zoll einen kaufmännischen Beruf erlernt. Ab 2010 habe ich dann das duale Studium beim Zoll absolviert und startete damit in die Laufbahn des gehobenen Zolldienstes. Meine Ausbildungsdienststelle war damals bereits das Hauptzollamt Oldenburg," so Dennis Otte zu seinem Weg zum Zoll.

Die Tätigkeitsschwerpunkte des Zollamts Oldenburg-Kreyenbrück liegen bei der Abfertigung von Im- und Exportgütern der Bekleidungs-, Lebensmittel- und Fahrzeugindustrie. Damit ist die Zolldienststelle mit ihren 13 Beschäftigten wichtiger Ansprechpartner für Gewerbe und Industrie in der Region. Aber auch die Bürger finden dort in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer und wenn es um die Verzollung von Postpaketen geht eine kompetente Anlaufstelle.

"Mir ist klar, dass ich vergleichsweise jung zu dieser Leitungsfunktion gekommen bin. Gleichwohl freue ich mich sehr auf die vor mir liegenden Aufgaben. Mein Kollegium setzt sich aus erfahrenen und jüngeren Zöllnerinnen und Zöllnern zusammen. Ich halte das für eine sehr gute Mischung und weiß sicher, dass ich mich jederzeit auf mein Team verlassen kann," so Otte weiter.

Neben dem Zollamt unter der Anschrift An der Kolckwiese 7 in Oldenburg, ist vor Ort auch das Sachgebiet Abgabenerhebung des Hauptzollamts ansässig.

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell