HZA-HB: Zollhund "Henk" hat den richtigen Riecher Rund 500 g Haschisch sichergestellt

Bremen (ots)

Am Samstag, 11. September 2021 hat der Zoll bei der Kontrolle eines mit drei Personen besetzten PKW's in Oyten fast 500 g Haschisch sichergestellt. Diensthund "Henk" zeigte beim Abspüren des Wagens an einer Plastiktüte den Fund an. Beim Öffnen der Tüte wurden dann mehrere Pakete mit Haschisch sichtbar. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen fand sich noch ein Fläschchen mit einem verbotenen Dopingmittel.

"Wir führen häufig Fahrzeugkontrollen mit Spürhunden durch", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Der Einsatz der Spürhunde ist und bleibt eine der wichtigsten Hilfen für uns und in "Henk" haben wir einen jungen Spürhund, der sicher nicht zum letzten Mal fündig geworden ist", so Tödter weiter

Das Zollfahndungsamt Hannover - Dienstsitz Bremen - hat die weiteren Ermittlungen im eingeleiteten Ermittlungsverfahren übernommen. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Der geschätzte Straßenverkaufswert für die sichergestellten Drogen beträgt über 6.000,- Euro.

