Saarbrücken (ots) - Saarbrücken. Am heutigen Samstag (04. November 2023) fanden in Saarbrücken zwei Demonstrationen statt. Beide verliefen friedlich und durchweg störungsfrei. Gegen 12:00 Uhr startete unter dem Motto "Baumparade" zunächst eine Demonstration mit etwa 20 Teilnehmenden vor der Elija Kirche in der Halbergstraße. Von dort aus ging es durch die ...

