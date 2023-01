Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Raubüberfall auf Geldtransporter in Saarlouis-Lisdorf

Polizei richtet Hinweisportal ein

Saarbrücken (ots)

Saarlouis/Saarbrücken. Am gestrigen Freitagmorgen, 13. Januar 2023, kam es kurz vor 08:00 Uhr im Bereich Lisdorf zu einem Überfall auf einen Geldwerttransporter (Medien-Info vom 13. Januar 2023 - Nach Raubüberfall auf Geldtransporter in Saarlouis-Lisdorf). Die Polizei setzt bei ihren weiteren Ermittlungen auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die etwas zu dem Geschehen mitteilen können. Personen, die Hinweise zum Tatablauf, den Tatfahrzeugen oder möglichen Personen geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon unter der Nummer 0681-962-2360 zu wenden.

Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar von dem Einsatz in Saarlouis betroffen waren, können sich bei Bedarf für eine psychosoziale Betreuung unter der Telefonnummer 0681/962-2360 an das Landespolizeipräsidium wenden.

Die Polizei hat zudem ein eigenes Hinweisportal eingerichtet. Neben der Auswertung bereits vorliegender Hinweise erhofft sich die Polizei durch die hochgeladenen Fotos und Videos weitere Hinweise auf die Täter. Über das Hinweisportal können alle Bild- und Videodateien bis zu einer Dateigröße von 400 MB hochgeladen werden. Der Link des Portals lautet wie folgt:

hinweisportal.polizei.slpol.de

Am gestrigen Abend (13. Januar 2023) kam es in Frankreich im Großraum Paris zur Festnahme von drei Personen durch französische Polizeikräfte. Ob es sich hierbei um die gesuchten Täter des Raubüberfalles auf den Geldtransporter handelt, wird derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang steht das Landespolizeipräsidium im engen Informationsaustausch mit den französischen Ermittlungsbehörden.

Weitere Einzelheiten können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell