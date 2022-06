Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Bezirksmeisterschaften der Jugendverkehrsschule in St. Wendel

St. Wendel / Saarbrücken (ots)

Am 13.06.2022 (Montag) trugen 14 Schülerinnen und Schüler auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule St. Wendel nach zweijähriger Corona bedingter Pause wieder die jährlichen Bezirksmeisterschaften aus. Am besten schnitten Paul Renner von der Grundschule Namborn und Anna Arweiler von der Grundschule St.Wendel-Oberlinxweiler ab.

Die an der Meisterschaft teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die aus den Grundschulen der Kreisstadt St. Wendel sowie den Gemeinden Freisen, Marpingen und Namborn angereist waren, hatten als Beste ihrer jeweiligen Klassen die Radfahrausbildung absolviert. Die Kinder wurden von dem Verkehrspolizisten POK Wolfgang Gläser sowie dem Beigeordnete der Stadt St. Wendel, Herrn Kurt Wiese, in Vertretung für den Bürgermeister, begrüßt. Außerdem nahmen der stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizei, EPHK Ralf Kartes, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion St. Wendel, EPHK Christian Schmidt, der Leiter der polizeilichen Verkehrssicherheitsberatung, PHK Patrick End sowie PK Ralf Andler an der Veranstaltung teil.

Auf einer anspruchsvollen Strecke bewiesen die jungen Verkehrsteilnehmenden ihr Können sowohl in Einzelfahrten als auch bei einer zehnminütigen Gruppenfahrt. Hierbei blieb der Erstplatzierte Paul Renner fehlerfrei, die Zweitplatzierte Anna Arweiler leistete sich lediglich einen kleinen Fehler.

Im Rahmen der Siegerehrung wurden den Kindern Urkunden und von der Kreisparkasse St. Wendel zur Verfügung gestellte kleine Sachpreise überreicht. Paul und Anna dürfen sich nun am 20. Juli 2022 bei der Landesmeisterschaft der saarländischen Jungendverkehrsschulen, die ebenfalls in St. Wendel ausgetragen wird, mit den übrigen Landesbesten messen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell