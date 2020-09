Feuerwehr Witten

FW Witten: 12 neue Feuerwehrleute nehmen den Dienst auf

Der Grundlehrgang der Wittener Berufsfeuerwehr nimmt mit bestandener Laufbahnprüfung am 01.10.2020 den Dienst auf den Wachgruppen auf.

Die umfangreiche 18 Monatige Ausbildung endete in der vergangenen Woche mit der Abschlussprüfung, in der die elf Männer und eine Frau ihr erlerntes Wissen unter Beweis stellen mussten. Neben der Brandbekämpfung wurden die Feuerwehrleute in der technischen Hilfeleistung, der Bekämpfung von ABC-Gefahren (Atomare-, Biologische- und Chemische Gefahren) und auch in der Arbeit als Rettungssanitäter ausgebildet.

Nun wird aus Übungen Ernst, die jungen Blauröcke werden im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst voll eingesetzt und besetzen auch die Rettungswagen bei der Wittener Wehr.

"Wir freuen uns auf die neuen Kollegen und wünschen ihnen, dass sie immer gesund aus ihren Einsätzen zurückkehren", so Feuerwehrchef Mario Rosenkranz. (UG)

