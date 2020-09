Feuerwehr Witten

FW Witten: Zehn ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis zum Drehleitermaschinisten ausgebildet

Witten (ots)

Wenn es gilt, Menschen schnell aus brennenden Gebäuden zu retten oder in großen Höhen Hilfe zu leisten, ist die Drehleiter ein wichtiges Hilfsgerät der Feuerwehr.

Um eine Drehleiter mit Korb (DLK) im Einsatz bedienen zu dürfen, benötigen die Brandschützer nicht nur einen Führerschein für Großfahrzeuge, sondern auch eine umfangreiche Ausbildung an dem Hubrettungsfahrzeug.

Aufgrund der Corona-Krise stellte die Feuerwehrführung in Zusammenarbeit mit den Ausbildern im Vorfeld ein "wasserdichtes" Hygienekonzept auf die Beine, erst danach war es möglich den Lehrgang sicher für alle Beteiligten zu gestalten.

Die Ausbilder Michael Steiner und Andre Gutsche von der Berufsfeuerwehr Witten vermittelten den zehn Kameradinnen und Kameraden aus Breckerfeld (2), Ennepetal (1), Herdecke (1), Sprockhövel (2), Wetter (2) und Witten (2) die Spezialkenntnisse in sechs Unterrichtseinheiten, sowohl auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße, als auch am Parkhotel Witten.

Im theoretischen und praktischen Unterricht lernten die Männer und Frauen Inhalte zur Fahrzeugtechnik und Einsatztaktik, wie z. B. das richtige Abstützen der Drehleiter, welche Gefahren am Aufstellort zu beachten sind, oder den richtigen Abstand zum Einsatzobjekt zu wählen. Am letzten Tag haben alle Teilnehmenden die anspruchsvolle Ausbildung mit einer erfolgreich abgelegten Prüfung abgeschlossen. (S.Schyboll/ UG)

