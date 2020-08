Feuerwehr Witten

FW Witten: Heven: Gartenlaube abgebrannt

Witten (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brannte an der Friedrich-List-Str, nahe des Hellweg, eine Gartenlaube ab. Als die Berufsfeuerwehr gegen 01:15 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer durch das Dach geschlagen.

Die Einsatzkräfte nahmen zwei C-Rohre um das Feuer zu löschen vor und kontrollierten die Brandstelle anschließend mit einer Wärmebildkamera.

Die Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße wurde in der Zeit von der Löscheinheit Bommern besetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.

Bereits am späten Dienstagabend mussten Einsatzkräfte der Wehr erst zur Westfalenstraße und etwas später zur Kerschensteiner Straße aus, dort brannten jeweils Altpapiercontainer. (UG)

