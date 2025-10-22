Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (357/2025) 75 Jahre alter Claus Otto E. aus Tettenborn vermisst

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (pp) - Seit Mittwochnachmittag (22.10.2025) wird der 75-jährige Claus Otto E. aus Tettenborn (Bad Sachsa) vermisst (FOTO).

Letztmalig wurde der Vermisste am 20.10.2025 gegen 22:10 Uhr in seinem Haus in Tettenborn gesehen. Der Vermisste ist ca. 1,80 m groß, trägt eine Brille, hat kurzes graues Haar und einen Schnurrbart.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist mutmaßlich mit seinem Pkw unterwegs. Bei diesem handelt es sich um einen grauen Mitsubishi Eclipse Cross mit OHA-Kennzeichen.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Wer Claus Otto E. gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg oder auch jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell