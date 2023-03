Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (157/2023) Unfallflucht in Bilshausen durch mutmaßlich weißes Fahrzeug: Audi A3 am Fahrbahnrand in der Hauptstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bilshausen, Hauptstraße

Freitag, 24. März 2023, zwischen 06.50 und 12.30 Uhr

BILSHAUSEN (as) - In der Hauptstraße in Bilshausen (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Freitag (24.03.23) im Zeitraum zwischen 06.50 und 12.30 Uhr ein Audi A3 bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen streifte ein unbekanntes Fahrzeug den am Fahrbahnrand gegenüber der dortigen Apotheke abgestellten Pkw vermutlich beim Einparken im Bereich des vorderen rechten Kotflügels und flüchtete anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Ermittler konnten am beschädigten Audi Spuren des Unfallverursachers sichern, so dass nach aktuellen Erkenntnissen von einem Fahrzeug mit weißer Lackierung ausgegangen wird. Der entstandene Schaden wird vorsichtigen Schätzungen zufolge mit 2.000 Euro angegeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen. Die weiteren Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an.

