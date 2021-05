POL-GÖ: (155/2021) Im Mai 2020 in Eddigehausen gestohlen - Polizei vermutet hochwertigen weißen KIA Stinger im Raum Göttingen/Northeim

Polizeiinspektion Göttingen

Im Mai 2020 in Eddigehausen gestohlen - Polizei vermutet hochwertigen weißen KIA Stinger im Raum Göttingen/Northeim

Göttingen

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Seit Mai letzten Jahres fahndet die Polizei in Göttingen nach einem hochwertigen KIA Stinger. Unbekannte stahlen den weißen Sportwagen während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Bovender Ortsteil Eddigehausen (Landkreis Göttingen, wir berichteten, siehe Pressemitteilung Nr. 177 vom 19.05.2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4601134). Seitdem fehlte von der Limousine mit den amtlichen Kennzeichen GÖ-A 380 bislang jede Spur. Ermittlungen haben nun ergeben, dass das Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit im nördlichen Landkreis Göttingen oder südlichen Landkreis Northeim abgestellt oder auch in einer Garage/Tiefgarage untergestellt worden ist.

Beschreibung (zusammengefasst): KIA Stinger, Kennzeichen GÖ-A 380, Farbe: weiß, Baujahr 2019, KIA Stinger "E" -Logoabzeichen mittig auf der Motorhaube (statt "KIA" - Embleme), Heckspoilerlippe.

Wer Hinweise über den Verbleib des gestohlenen Wagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen, Telefon 0551/491-2115, oder bei der Polizei Northeim, Tel. 05551/70050, zu melden.

